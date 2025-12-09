Paddle Sioule Canoë Ébreuil Allier

Paddle Sioule Canoë

Paddle Sioule Canoë 41 rue des Nières 03450 Ébreuil Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Venez profiter de notre plan d’eau d’Ebreuil et de notre location de paddle.

Le stand up-paddle appelé aussi SUP est une nouvelle activité de glisse qui vous donnera une autre vision de la rivière, en hauteur pour regarder les fonds, les berges…

https://sioule-canoe.fr/ +33 4 70 90 70 60

English :

Various courses. Go at your own pace and discover the beauty of the Sioule gorges over 1/2 or 1 day. Pedalos and paddles for hire on site.

Deutsch :

Genießen Sie unsere Wasserfläche in Ebreuil und unseren Paddelverleih.

Das Stand-Up-Paddling, auch SUP genannt, ist eine neue Art des Gleitens, die Ihnen eine andere Sicht auf den Fluss ermöglicht

Italiano :

Venite ad approfittare del nostro lago di Ebreuil e del nostro servizio di noleggio di pagaie.

Lo stand-up paddling, noto anche come SUP, è un nuovo modo di scivolare lungo il fiume che vi permetterà di avere una visione diversa, dall’alto, in modo da poter osservare il fondo e le sponde?

Español :

Venga a disfrutar de nuestro lago de Ebreuil y de nuestro servicio de alquiler de remos.

El stand-up paddle, también conocido como SUP, es una nueva forma de deslizarse por el río que le permitirá tener una visión diferente del mismo, desde una altura, para poder contemplar el fondo y las orillas..

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-02 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme