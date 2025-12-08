Par Lomont et par vaux Montbéliard Doubs
Par Lomont et par vaux vendredi 1 mai 2026.
Par Lomont et par vaux Gravel bike Très difficile
Par Lomont et par vaux Gare de Montbéliard 25200 Montbéliard Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 89450.0 Tarif :
Une boucle gravel pour prendre de la hauteur dans tous les sens du terme, réservée aux cyclistes les plus chevronnés.
Très difficile
English :
A gravel loop to gain height in every sense of the word, reserved for the most experienced cyclists.
Deutsch :
Eine Gravel-Runde, bei der es in jeder Hinsicht hoch hinaus geht und die den erfahrensten Radfahrern vorbehalten ist.
Italiano :
Un anello sterrato per ottenere un po’ di altezza in tutti i sensi, riservato ai ciclisti più esperti.
Español :
Un bucle de grava para coger altura en todos los sentidos, reservado a los ciclistas más experimentados.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data