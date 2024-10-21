Par monts et par vignes Pierreclos Saône-et-Loire

A partir du village, cette balade vous fera voyager dans l’histoire et égayera vos papilles. Chaussez vos crampons pour un circuit avec un fort dénivelé pour des marcheurs confirmés.

+33 3 85 59 72 24

English :

Starting from the village, this walk will take you on a journey through history and delight your taste buds. Put on your crampons for a circuit with a steep gradient for experienced walkers.

Deutsch :

Ausgehend vom Dorf wird Sie diese Wanderung in die Geschichte entführen und Ihre Geschmacksnerven erheitern. Ziehen Sie Ihre Steigeisen an für eine Tour mit einem starken Höhenunterschied für geübte Wanderer.

Italiano :

Partendo dal villaggio, questa passeggiata vi porterà in un viaggio nella storia e delizierà le vostre papille gustative. Indossate i ramponi per percorrere un circuito con pendenze elevate, adatto a camminatori esperti.

Español :

Empezando en el pueblo, este paseo le hará viajar a través de la historia y deleitará su paladar. Ponte los crampones para recorrer un circuito con una pendiente pronunciada para senderistas experimentados.

