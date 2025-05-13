Parc du prieuré Montataire Oise

Auparavant situé près d’un ancien prieuré aujourd’hui disparu, le parc urbain Le Prieuré de Montataire est une ancienne gravière réaménagée pour mettre à jour des sources du Thérain. Il offre un cadre paisible de 30 hectares à découvrir au fil des saisons et abrite, sur terre et dans l’eau, une faune et une flore riches de plus de 700 espèces.

Le parcours de randonnée fait le tour de l’étang. Il est accessible à tous, y compris aux personnes en situation de handicap moteur, auditif ou mental. Le parc urbain Le Prieuré de Montataire est labellisé Tourisme & Handicap ce qui garantit son accessibilité et le confort des installations.

Départ à l’entrée du parc. Prendre tout droit puis à droite pour suivre le cheminement en stabilisé afin de faire le tour de l’étang.

English : Parc du prieuré

Formerly located near an ancient priory that no longer exists, Le Prieuré de Montataire urban park is a former gravel pit that was redeveloped to uncover the springs of the Thérain river. It offers a peaceful 30-hectare setting to discover with the passing seasons, and is home to over 700 species of flora and fauna, both on land and in the water.

The hiking trail circles the pond. It is accessible to all, including people with motor, hearing or mental disabilities. Le Prieuré de Montataire urban park has been awarded the Tourism & Handicap label, guaranteeing accessibility and comfortable facilities.

Start at the park entrance. Go straight ahead, then right to follow the stabilized path around the pond.

Deutsch : Parc du prieuré

Der Stadtpark Le Prieuré de Montataire befindet sich in der Nähe eines ehemaligen Priorats, das heute nicht mehr existiert. Es handelt sich um eine ehemalige Kiesgrube, die umgestaltet wurde, um die Quellen des Flusses Thérain freizulegen. Der 30 Hektar große Park bietet eine friedliche Umgebung, die es im Laufe der Jahreszeiten zu entdecken gilt, und beherbergt an Land und im Wasser eine reiche Flora und Fauna mit über 700 Arten.

Der Wanderweg führt um den Teich herum. Er ist für alle zugänglich, auch für Menschen mit motorischen, auditiven oder geistigen Behinderungen. Der Stadtpark Le Prieuré in Montataire ist mit dem Label Tourisme & Handicap ausgezeichnet, was seine Zugänglichkeit und den Komfort der Einrichtungen garantiert.

Start am Eingang des Parks. Gehen Sie geradeaus und dann nach rechts, um dem befestigten Weg um den Teich herum zu folgen.

Italiano :

Situato nei pressi di un antico priorato oggi scomparso, il parco urbano Le Prieuré de Montataire è un’ex cava di ghiaia riqualificata per scoprire le sorgenti del fiume Thérain. Offre un ambiente tranquillo di 30 ettari da scoprire durante tutto l’anno e ospita oltre 700 specie di flora e fauna, sia terrestri che acquatiche.

Il sentiero pedonale circonda lo stagno. È accessibile a tutti, comprese le persone con disabilità motorie, uditive o mentali. Il parco urbano Le Prieuré di Montataire ha ottenuto il marchio Turismo & Handicap, che garantisce accessibilità e comfort.

Si parte dall’ingresso del parco. Proseguire dritto e poi a destra per seguire il sentiero pianeggiante intorno allo stagno.

Español : Parc du prieuré

Antiguamente situado cerca de un antiguo priorato que ya no existe, el parque urbano Le Prieuré de Montataire es una antigua gravera que se acondicionó para descubrir las fuentes del río Thérain. Ofrece un apacible entorno de 30 hectáreas para descubrir durante todo el año, y alberga más de 700 especies de flora y fauna, tanto terrestres como acuáticas.

El sendero rodea el estanque. Es accesible para todos, incluidas las personas con discapacidad motriz, auditiva o mental. El parque urbano de Le Prieuré, en Montataire, ha obtenido la etiqueta Turismo & Handicap, que garantiza la accesibilidad y la comodidad de las instalaciones.

Comience en la entrada del parque. Siga recto y luego a la derecha para seguir el camino llano que rodea el estanque.

