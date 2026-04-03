Parcours Architecture Contemporaine Remarquable depuis la gare de Clermont‑Ferrand Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Parcours Architecture Contemporaine Remarquable depuis la gare de Clermont‑Ferrand Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme vendredi 1 mai 2026.
Parcours Architecture Contemporaine Remarquable depuis la gare de Clermont‑Ferrand
Parcours Architecture Contemporaine Remarquable depuis la gare de Clermont‑Ferrand 40, boulevard de l’Union Soviétique 63000 Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Découvrez un parcours urbain depuis la gare SNCF de Clermont‑Ferrand pour explorer des bâtiments labellisés Architecture Contemporaine Remarquable grâce à Archistoire, l’application immersive de découverte du patrimoine du XXe siècle.
+33 4 73 98 65 00
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English :
Discover an urban itinerary from Clermont-Ferrand SNCF station to explore buildings labeled Remarkable Contemporary Architecture thanks to Archistoire, the immersive application for discovering twentieth-century heritage.
Deutsch :
Entdecken Sie einen Stadtrundgang vom SNCF-Bahnhof in Clermont-Ferrand aus, um mithilfe von Archistoire, der immersiven Anwendung zur Entdeckung des Kulturerbes des 20. Jahrhunderts, Gebäude zu erkunden, die als Bemerkenswerte zeitgenössische Architektur ausgezeichnet wurden.
Italiano :
Fate un tour urbano dalla stazione SNCF di Clermont-Ferrand ed esplorate gli edifici che hanno ottenuto il marchio Remarkable Contemporary Architecture grazie ad Archistoire, l’applicazione immersiva per scoprire il patrimonio del XX secolo.
Español :
Haga un recorrido urbano desde la estación SNCF de Clermont-Ferrand y explore los edificios galardonados con el sello de Arquitectura Contemporánea Notable gracias a Archistoire, la aplicación inmersiva para descubrir el patrimonio del siglo XX.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-23 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme
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