Parcours Architecture Contemporaine Remarquable depuis la gare de Clermont‑Ferrand Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Parcours Architecture Contemporaine Remarquable depuis la gare de Clermont‑Ferrand

Parcours Architecture Contemporaine Remarquable depuis la gare de Clermont‑Ferrand 40, boulevard de l’Union Soviétique 63000 Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Découvrez un parcours urbain depuis la gare SNCF de Clermont‑Ferrand pour explorer des bâtiments labellisés Architecture Contemporaine Remarquable grâce à Archistoire, l’application immersive de découverte du patrimoine du XXe siècle.

+33 4 73 98 65 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover an urban itinerary from Clermont-Ferrand SNCF station to explore buildings labeled Remarkable Contemporary Architecture thanks to Archistoire, the immersive application for discovering twentieth-century heritage.

Deutsch :

Entdecken Sie einen Stadtrundgang vom SNCF-Bahnhof in Clermont-Ferrand aus, um mithilfe von Archistoire, der immersiven Anwendung zur Entdeckung des Kulturerbes des 20. Jahrhunderts, Gebäude zu erkunden, die als Bemerkenswerte zeitgenössische Architektur ausgezeichnet wurden.

Italiano :

Fate un tour urbano dalla stazione SNCF di Clermont-Ferrand ed esplorate gli edifici che hanno ottenuto il marchio Remarkable Contemporary Architecture grazie ad Archistoire, l’applicazione immersiva per scoprire il patrimonio del XX secolo.

Español :

Haga un recorrido urbano desde la estación SNCF de Clermont-Ferrand y explore los edificios galardonados con el sello de Arquitectura Contemporánea Notable gracias a Archistoire, la aplicación inmersiva para descubrir el patrimonio del siglo XX.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-23 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme