Parcours Canal Puy Avignon Vaucluse

Parcours Canal Puy Ceinture verte 84000 Avignon Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Projet lauréat du budget participatif 2017, le parcours Canal Puy propose un circuit culturel et patrimonial de la Ceinture Verte et plus particulièrement du canal Puy.
English : Canal Puy Itinerary
This project won the prize for the 2017 participative budget. This Canal Puy itinerary proposes a cultural and historical itinerary in the green belt and especially the Canal Puy.
Deutsch : Parcours Canal Puy
Als preisgekröntes Projekt des Bürgerhaushalts 2017 bietet der Parcours Canal Puy einen Rundweg zu Kultur und Kulturerbe durch den Grüngürtel, insbesondere am Canal Puy entlang.
Italiano :
Progetto vincitore del bilancio partecipativo 2017, il percorso Canal Puy propone un circuito culturale e patrimoniale della Cintura Verde e in particolar modo del canale Puy.
Español : Recorrido Canal Puy
El recorrido Canal Puy, proyecto galardonado de la edición “Presupuesto participativo de 2017”, ofrece un circuito cultural y patrimonial del Cinturón verde y en particular del canal Puy.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-02-08 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme