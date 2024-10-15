Parcours Cap’Biodiversité Le Garric Tarn

Parcours Cap’Biodiversité

Parcours Cap’Biodiversité Cap’Découverte 81450 Le Garric Tarn Occitanie

Tendez l’oreille, écoutez le chant des oiseaux, observez la faune sauvage présente sur le site, identifiez les essences qui vous entourent, admirez le paysage atypique de Cap’ Découverte le temps d’une balade !

+33 5 63 80 29 00

English : Hiking trail « Cap’Biodiversité »

Listen carefully to the birdsong, observe the wildlife on the site, identify the species around you and admire the unusual landscape of Cap’ Découverte for the duration of your walk!

Deutsch :

Spitzen Sie die Ohren, lauschen Sie dem Gesang der Vögel, beobachten Sie die hier vorkommenden Wildtiere, identifizieren Sie die Baumarten, die Sie umgeben, bewundern Sie die atypische Landschaft von Cap’ Découverte für die Dauer eines Spaziergangs!

Italiano :

Ascoltate attentamente il canto degli uccelli, osservate la fauna selvatica del sito, identificate le specie che vi circondano, ammirate il paesaggio insolito di Cap? Découverte per una passeggiata!

Español : Sendero « Cap’Biodiversité »

Escuche atentamente el canto de los pájaros, observe la fauna del lugar, identifique las especies que le rodean y admire el insólito paisaje de Cap’ Découverte durante su paseo.

