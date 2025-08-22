Sentier Du Charbon au Soleil Le Garric Tarn

Sentier Du Charbon au Soleil

Sentier Du Charbon au Soleil Maison de la Découverte 81450 Le Garric Tarn Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Cap Découverte propose un parcours de plein air associant les sciences de la terre, l’histoire des énergies et la réalité augmentée. Parcourez l’Échelle du Temps, revisitez nos inventions dans cette quête incessante de nouvelles sources d’énergies.

https://capdecouverte.com/ +33 5 63 80 29 01

English : Hiking trail Du Charbon au Soleil

Cap Découverte offers an outdoor hiking trail combining earth sciences, the history of energy and augmented reality. Take a trip along the time scale, and revisit our inventions in the never-ending quest for new sources of energy.

Deutsch :

Cap Découverte bietet einen Parcours im Freien, der Geowissenschaften, die Geschichte der Energien und Augmented Reality miteinander verbindet. Durchwandern Sie die Zeitskala und erleben Sie unsere Erfindungen auf der unaufhörlichen Suche nach neuen Energiequellen.

Italiano :

Cap Découverte offre un percorso all’aperto che combina le scienze della terra, la storia dell’energia e la realtà aumentata. Percorrete la Scala del Tempo, rivisitate le nostre invenzioni in questa incessante ricerca di nuove fonti di energia.

Español : Sendero Du Charbon au Soleil

Cap Découverte ofrece un recorrido al aire libre que combina las ciencias de la tierra, la historia de la energía y la realidad aumentada. Viaja por la Escalera del Tiempo y repasa nuestros inventos en la búsqueda incesante de nuevas fuentes de energía.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-10 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme