Parcours dans la cité historique de Montferrand Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Parcours dans la cité historique de Montferrand Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme vendredi 1 août 2025.
Parcours dans la cité historique de Montferrand
Parcours dans la cité historique de Montferrand Départ place Louis-Deteix 63000 Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
L’histoire de la ville, du Moyen Âge à l’époque contemporaine, se lit au fil de ce parcours.
+33 4 73 98 65 00
English :
The history of the town, from the Middle Ages to the present day, can be read along the way.
Deutsch :
Die Geschichte der Stadt, vom Mittelalter bis zur Gegenwart, lässt sich auf diesem Rundgang nachlesen.
Italiano :
Lungo questo percorso si può leggere la storia della città, dal Medioevo ai giorni nostri.
Español :
La historia de la ciudad, desde la Edad Media hasta la actualidad, puede leerse a lo largo de esta ruta.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-29 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme