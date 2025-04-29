Parcours dans la cité historique de Montferrand Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Parcours dans la cité historique de Montferrand Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme vendredi 1 août 2025.

Parcours dans la cité historique de Montferrand

Parcours dans la cité historique de Montferrand Départ place Louis-Deteix 63000 Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

L’histoire de la ville, du Moyen Âge à l’époque contemporaine, se lit au fil de ce parcours.

+33 4 73 98 65 00

English :

The history of the town, from the Middle Ages to the present day, can be read along the way.

Deutsch :

Die Geschichte der Stadt, vom Mittelalter bis zur Gegenwart, lässt sich auf diesem Rundgang nachlesen.

Italiano :

Lungo questo percorso si può leggere la storia della città, dal Medioevo ai giorni nostri.

Español :

La historia de la ciudad, desde la Edad Media hasta la actualidad, puede leerse a lo largo de esta ruta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-29 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme