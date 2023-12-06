Parcours de running vert 8 km Angoulême Charente

Parcours de running vert 8 km Place de l’hôtel de ville 16000 Angoulême Charente Nouvelle-Aquitaine

Au départ de l’hôtel de ville, ce circuit très nature vous emmène à la découverte d’espaces naturels préservés méconnus autour d’Angoulême, offrant de superbes vues sur la ville..

+33 5 45 92 43 14

English :

Departing from the town hall, this nature trail takes you on a tour of little-known, unspoilt natural areas around Angoulême, offering superb views over the city…

Deutsch :

Ausgehend vom Rathaus führt Sie diese sehr naturnahe Route zu unbekannten, geschützten Naturräumen rund um Angoulême, die herrliche Ausblicke auf die Stadt bieten…

Italiano :

Partendo dal Municipio, questo percorso molto naturale vi porterà alla scoperta di aree naturali incontaminate e poco conosciute nei dintorni di Angoulême, offrendo una vista superba sulla città…

Español :

Con salida del Ayuntamiento, este sendero muy natural le llevará a descubrir espacios naturales poco conocidos y vírgenes en los alrededores de Angulema, con magníficas vistas de la ciudad…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-12-06 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme