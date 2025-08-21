Parcours d’eau en centre-ville et ses alentours Martigues Bouches-du-Rhône

Parcours d’eau en centre-ville et ses alentours

Martigues est une ville entourée d’eau qui fut sa principale richesse durant de nombreux siècles mais cette eau est salée. Cette ville composée de trois quartiers reliés par de nombreux ponts, ce qui lui permit d’être appelé La Venise Provençale .

English :

Martigues is a city surrounded by water that was its main wealth for many years many centuries but this water is salty. This city consists of three districts connected by many bridges, which allowed it to be called The Provencal Venice .

Deutsch :

Martigues ist eine Stadt, die von Wasser umgeben ist, die ihren größten Reichtum während der Viele Jahrhunderte, aber dieses Wasser ist salzig. Diese Stadt, die aus drei Stadtvierteln besteht, die durch viele Brücken verbunden sind, wurde so genannt Venedig Provenzalisch .

Italiano :

Martigues è una città circondata dall’acqua, che è stata la sua principale ricchezza per molti secoli, ma quest’acqua è salata. Questa città è composta da tre quartieri collegati da numerosi ponti, che le hanno permesso di essere chiamata la Venezia della Provenza .

Español :

