Parcours des panneaux du Patrimoine Vincennes Val-de-Marne

Parcours des panneaux du Patrimoine

Parcours des panneaux du Patrimoine 28 avenue de Paris 94300 Vincennes Val-de-Marne Île-de-France

Vous disposez d’une heure ou deux pour découvrir la ville ?



Partez à la découverte de Vincennes et son patrimoine architectural avec 13 panneaux d’informations historiques répartis dans différents quartiers.

https://www.tourisme-vincennes-marnebois.fr/ +33 1 85 44 01 78

English : Heritage panel tour

Do you have an hour or two to explore the town?



Discover Vincennes and its architectural heritage with 13 historical information panels in various districts.

Deutsch :

Haben Sie ein oder zwei Stunden Zeit, um die Stadt zu erkunden?



Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch Vincennes und sein architektonisches Erbe mit 13 historischen Informationstafeln, die in verschiedenen Stadtteilen verteilt sind.

Italiano :

Avete un’ora o due per esplorare la città?



Scoprite Vincennes e il suo patrimonio architettonico con 13 pannelli informativi storici nei vari quartieri.

Español :

¿Dispone de una o dos horas para explorar la ciudad?



Descubra Vincennes y su patrimonio arquitectónico gracias a los 13 paneles de información histórica situados en distintos barrios.

