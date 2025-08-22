Parcours d’interprétation Cruseilles Haute-Savoie
Parcours d’interprétation
Parcours d’interprétation 140 place du Pont de La Caille 74350 Cruseilles Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Quatre panneaux d’interprétation vous permettent de découvrir l’histoire du site, des ponts et des anciens thermes.
+33 4 50 08 16 16
English : Interpretation trail
Four interpretation panels explain the history of the site, the bridges and the old thermal baths.
Deutsch :
Auf vier Schautafeln erfahren Sie mehr über die Geschichte des Ortes, der Brücken und der alten Thermen.
Italiano :
Quattro pannelli interpretativi spiegano la storia del sito, dei ponti e delle antiche terme.
Español :
Cuatro paneles de interpretación permiten descubrir la historia del lugar, los puentes y las antiguas termas.
