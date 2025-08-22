Route touristique Le Salève Côté Usses Cruseilles Haute-Savoie

Route touristique Le Salève Côté Usses

Route touristique Le Salève Côté Usses 140 place du Pont de La Caille 74350 Cruseilles Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Cet itinéraire vous permettra de découvrir les petits coins de paradis bien cachés de notre territoire insolite. Au programme parcours Land Art en pleine nature, point de vue, patrimoine et sites touristiques incontournable.

http://www.ccpaysdecruseilles.org/ +33 4 50 08 16 16

English :

This itinerary will allow you to discover the little hidden corners of paradise in our unusual territory. On the programme: Land Art itinerary in the middle of nature, viewpoint, heritage and tourist sites not to be missed.

Deutsch :

Auf dieser Route können Sie die kleinen, gut versteckten Paradiese unserer ungewöhnlichen Gegend entdecken. Auf dem Programm stehen: Land Art-Parcours inmitten der Natur, Aussichtspunkte, Kulturerbe und unumgängliche Sehenswürdigkeiten.

Italiano :

Questo itinerario vi permetterà di scoprire i piccoli angoli di paradiso nascosti della nostra insolita regione. In programma: percorso di Land Art nel cuore della natura, punti panoramici, patrimonio e siti turistici da non perdere.

Español :

Este itinerario le permitirá descubrir los pequeños rincones escondidos del paraíso en nuestra insólita región. En el programa: recorrido de Land Art en plena naturaleza, miradores, patrimonio y lugares turísticos imprescindibles.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-24 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme