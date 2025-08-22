Route touristique Le Salève Côté Bornes Cruseilles Haute-Savoie

Route touristique Le Salève Côté Bornes

Route touristique Le Salève Côté Bornes 140 place du Pont de La Caille 74350 Cruseilles Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Offrez-vous un panorama à 360 degrés Salève, Jura, Aravis, Mont-Blanc, Chablais. Cette route touristique rurale et champêtre au coeur du Plateau des Bornes, dont les couleurs changent au fil des heures, ne vous laissera pas indifférent.

http://www.ccpaysdecruseilles.org/ +33 4 50 08 16 16

English :

Treat yourself to a 360 degree panorama: Salève, Jura, Aravis, Mont-Blanc, Chablais. This rural and rural tourist route in the heart of the Plateau des Bornes, whose colours change over the hours, will not leave you indifferent.

Deutsch :

Gönnen Sie sich ein 360-Grad-Panorama: Salève, Jura, Aravis, Mont-Blanc, Chablais. Diese ländliche und ländliche Touristenroute im Herzen des Plateau des Bornes, dessen Farben sich im Laufe der Stunden ändern, wird Sie nicht gleichgültig lassen.

Italiano :

Godetevi un panorama a 360 gradi: Salève, Jura, Aravis, Monte Bianco, Chablais. Questo itinerario turistico rurale nel cuore del Plateau des Bornes, i cui colori cambiano con il passare delle ore, non vi lascerà indifferenti.

Español :

Disfrute de un panorama de 360 grados: Salève, Jura, Aravis, Mont-Blanc, Chablais. Esta ruta turística rural en el corazón del Plateau des Bornes, cuyos colores cambian con el paso de las horas, no le dejará indiferente.

