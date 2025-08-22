Route touristique Le Tour Insolite de la Mandallaz Cruseilles Haute-Savoie

Route touristique Le Tour Insolite de la Mandallaz

Route touristique Le Tour Insolite de la Mandallaz 140 place du Pont de La Caille 74350 Cruseilles Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Sur cette route touristique, vous découvrirez de magnifiques panoramas. Ne manquez pas de visiter le Parc des Jardins de Haute-Savoie, profitez d’une petite pause et pourquoi pas d’un pique-nique au bord du lac de La Balme-de-Sillingy.

http://www.ccpaysdecruseilles.org/ +33 4 50 08 16 16

English :

On this tourist route, you will discover magnificent panoramas. Do not miss to visit the Parc des Jardins de Haute-Savoie, enjoy a short break and why not a picnic by the lake of La Balme-de-Sillingy.

Deutsch :

Auf dieser Touristenroute werden Sie wunderschöne Panoramen entdecken. Versäumen Sie nicht, den Parc des Jardins de Haute-Savoie zu besuchen, genießen Sie eine kleine Pause und warum nicht ein Picknick am See von La Balme-de-Sillingy.

Italiano :

Su questo itinerario turistico scoprirete panorami magnifici. Non perdetevi una visita al Parc des Jardins de Haute-Savoie e perché non fare una breve pausa per un picnic in riva al lago a La Balme-de-Sillingy.

Español :

En esta ruta turística descubrirá magníficos panoramas. No se pierda una visita al Parc des Jardins de Haute-Savoie, y por qué no hacer una pequeña pausa y disfrutar de un picnic junto al lago de La Balme-de-Sillingy.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-24 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme