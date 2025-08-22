Route touristique Des Usses aux Vergers Cruseilles Haute-Savoie

Route touristique Des Usses aux Vergers

Route touristique Des Usses aux Vergers 140 place du Pont de La Caille 74350 Cruseilles Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Après une petite halte sur le Site des Ponts de la Caille, traversez les vergers de pommiers de Cercier et contemplez de magnifiques paysages sur les montagnes du Vuache et de la Mandallaz.

http://www.ccpaysdecruseilles.org/ +33 4 50 08 16 16

English :

After a short stop at the Ponts de la Caille site, cross the apple orchards of Cercier and contemplate magnificent landscapes on the Vuache and Mandallaz mountains.

Deutsch :

Nach einem kurzen Halt an der Site des Ponts de la Caille durchqueren Sie die Apfelbaumgärten von Cercier und genießen Sie die herrliche Aussicht auf die Berge Vuache und Mandallaz.

Italiano :

Dopo una breve sosta al sito dei Ponts de la Caille, attraversate i meleti di Cercier e ammirate il magnifico scenario delle montagne Vuache e Mandallaz.

Español :

Tras una breve parada en el yacimiento de Ponts de la Caille, atraviese los manzanos de Cercier y admire el magnífico paisaje de los montes Vuache y Mandallaz.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-24 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme