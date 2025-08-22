Parcours du patrimoine d’Étoile-sur-Rhône Étoile-sur-Rhône Drôme

Parcours du patrimoine d’Étoile-sur-Rhône

Parcours du patrimoine d’Étoile-sur-Rhône 26800 Étoile-sur-Rhône Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Le bourg se partage entre constructions médiévales (enceinte, église paroissiale, prieuré Saint-Marcellin…) et celles de l’époque de la Renaissance.

https://www.etoilesurrhone.fr/ +33 4 75 44 90 40

English :

The town is divided between medieval buildings (walls, parish church, Saint-Marcellin priory…) and those of the Renaissance period.

Deutsch :

Der Ort teilt sich in mittelalterliche Bauten (Stadtmauer, Pfarrkirche, Priorat Saint-Marcellin…) und solche aus der Zeit der Renaissance.

Italiano :

La città si divide tra gli edifici medievali (mura, chiesa parrocchiale, priorato di Saint-Marcellin, ecc.) e quelli del periodo rinascimentale.

Español :

La ciudad se divide entre los edificios medievales (murallas, iglesia parroquial, priorato de Saint-Marcellin, etc.) y los del periodo renacentista.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-24 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme