Parcours du Port Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

vendredi 1 août 2025.

Parcours du Port

Place de la Victoire 63000 Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Parcours du Port… une flânerie dans le quartier des antiquaires, des libraires anciens et des galeries d’art.

https://urlr.me/!parcours-du-port +33 4 73 98 65 00

English :

Parcours du Port… a stroll through the district of antique dealers, antiquarian booksellers and art galleries.

Deutsch :

Parcours du Port… ein Bummel durch das Viertel der Antiquitätenhändler, antiken Buchhändler und Kunstgalerien.

Italiano :

Parcours du Port? una passeggiata nel quartiere degli antiquari, dei librai antichi e delle gallerie d’arte.

Español :

Parcours du Port… un paseo por el barrio de los anticuarios, libreros de viejo y galerías de arte.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-29 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme