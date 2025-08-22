Parcours jeu Petite Boucle Baroque à Saint-Nicolas de Véroce Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie

Parcours jeu Petite Boucle Baroque à Saint-Nicolas de Véroce

Parcours jeu Petite Boucle Baroque à Saint-Nicolas de Véroce Office de Tourisme de Saint-Nicolas de Véroce 74170 Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Envie de découvrir en famille les trésors de l’architecture baroque et du patrimoine naturel de Saint-Nicolas de Véroce?

Votre Carnet de jeu en main, percez quelques mystères de l’architecture baroque en résolvant énigmes et jeux de déductions.

+33 4 50 47 78 95

English : Course game: Small Baroque Loops in Saint-Nicolas de Véroce

Want to discover the treasures of baroque architecture and the natural heritage of Saint-Nicolas de Véroce? With this journey, share the mysteries of baroque architecture by solving puzzles and games of deduction.

Deutsch :

Haben Sie Lust, mit Ihrer Familie die Schätze der barocken Architektur und des Naturerbes von Saint-Nicolas de Véroce zu entdecken?

Mit Ihrem Spielheft in der Hand können Sie einige Geheimnisse der barocken Architektur lüften, indem Sie Rätsel und Deduktionsspiele lösen.

Italiano :

Volete scoprire in famiglia i tesori dell’architettura barocca e il patrimonio naturale di Saint-Nicolas de Véroce?

Con il vostro libro di giochi in mano, svelate alcuni dei misteri dell’architettura barocca risolvendo indovinelli e giochi di deduzione.

Español :

¿Le gustaría descubrir en familia los tesoros de la arquitectura barroca y el patrimonio natural de Saint-Nicolas de Véroce?

Con su libro de juegos en la mano, desvele algunos de los misterios de la arquitectura barroca resolviendo acertijos y juegos de deducción.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-13 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme