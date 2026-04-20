Rencontres littéraires en Savoie Mont Blanc 2026 Le Saint Gervais Hôtel & Spa Saint-Gervais-les-Bains

Saint-Gervais-les-Bains

Rencontres littéraires en Savoie Mont Blanc 2026

Le Saint Gervais Hôtel & Spa 680 rue du Mont Lachat Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-14 18:30:00

Date(s) :

2026-06-13

La Fondation Facim vous donne rdv au pied du Mont-Blanc avec Sophie de Baere, Christophe Boltanski, Colombe Boncenne, Maëlle Réat et Gabrielle de Tournemire, prêts à lire, échanger, performer, signer, dessiner… sur le thème général des transmissions .

.

Le Saint Gervais Hôtel & Spa 680 rue du Mont Lachat Saint-Gervais-les-Bains 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 60 59 00 info@fondation-facim.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Fondation Facim invites you to the foot of Mont-Blanc with Sophie de Baere, Christophe Boltanski, Colombe Boncenne, Maëlle Réat and Gabrielle de Tournemire, ready to read, discuss, perform, sign, draw? on the general theme of transmissions .

L’événement Rencontres littéraires en Savoie Mont Blanc 2026 Saint-Gervais-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-22 par Fondation Facim