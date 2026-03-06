Opéra Itinérant de Lyon Le sang du glacier Saint-Gervais Saint-Gervais-les-Bains
Opéra Itinérant de Lyon Le sang du glacier Saint-Gervais Saint-Gervais-les-Bains mardi 19 mai 2026.
Opéra Itinérant de Lyon Le sang du glacier
Saint-Gervais Promenade du Mont-Blanc Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 20:00:00
fin : 2026-05-21 21:05:00
Date(s) :
2026-05-19
Pendant une semaine, l’Opéra de Lyon s’installe au coeur du village de Saint-Gervais avec le dispositif du camion-opéra et la pièce Le Sang du glacier.
.
Saint-Gervais Promenade du Mont-Blanc Saint-Gervais-les-Bains 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 78 95 serviceculturel@saintgervais.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For a week, the Opéra de Lyon sets up in the heart of the village of Saint-Gervais with the opera truck and the play Le Sang du glacier.
L’événement Opéra Itinérant de Lyon Le sang du glacier Saint-Gervais-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme de Saint-Gervais Mont-Blanc