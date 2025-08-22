Parcours Patrimoine Coeur de village Arcy-sur-Cure Yonne

Parcours Patrimoine Coeur de village En VTT assistance électrique Facile

Parcours Patrimoine Coeur de village Place Pasteur 89270 Arcy-sur-Cure Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Le village d’Arcy-sur-Cure mérite votre visite. Découvrez à pied son patrimoine, ses anecdotes gràce à des panneaux explicatifs disséminés dans le village. Départ place Pasteur, coeur du village, l’itinéraire passe par le pont à dos d’âne pour se rendre au quartier de l’église. Puis, prendre paisiblement le GR13 le long du château de Vieux Champs (18°s.), de l’ancienne maison forte de la Cobarde (14°s.) et du manoir du Chastenay de style Renaissance. Une traversée des siècles !

Facile

http://maire.arcy-sur-cure@wanadoo.fr/ +33 3 86 81 91 69

English :

The village of Arcy-sur-Cure is well worth a visit. Discover its heritage and anecdotes on foot, thanks to explanatory panels scattered around the village. Starting at Place Pasteur, in the heart of the village, the itinerary takes you over the donkey bridge to the church district. Then take the GR13 alongside the 18th-century Vieux Champs château, the 14th-century Cobarde fortified house and the Renaissance Chastenay manor house. A journey through the centuries!

Deutsch :

Das Dorf Arcy-sur-Cure ist einen Besuch wert. Entdecken Sie zu Fuß sein Kulturerbe und seine Anekdoten anhand von erklärenden Schildern, die im ganzen Dorf verteilt sind. Sie starten am Place Pasteur, dem Herzen des Dorfes. Die Route führt über die Eselsbrücke zum Kirchenviertel. Dann nehmen Sie gemächlich den GR13 entlang des Schlosses Vieux Champs (18. Jh.), des ehemaligen befestigten Hauses La Cobarde (14. Jh.) und des Herrenhauses Chastenay im Renaissance-Stil. Eine Reise durch die Jahrhunderte!

Italiano :

Il villaggio di Arcy-sur-Cure merita una visita. Scoprite il suo patrimonio e i suoi aneddoti a piedi, grazie ai pannelli esplicativi disseminati nel villaggio. Partendo da Place Pasteur, nel cuore del villaggio, il percorso conduce attraverso il ponte degli asini fino alla zona della chiesa. Poi si percorre il GR13 passando tranquillamente davanti al castello Vieux Champs (XVIII sec.), all’antica casa fortificata Cobarde (XIV sec.) e al maniero di Chastenay, in stile rinascimentale. Un viaggio attraverso i secoli!

Español :

El pueblo de Arcy-sur-Cure merece una visita. Descubra su patrimonio y sus anécdotas a pie, gracias a los paneles explicativos repartidos por el pueblo. Partiendo de la plaza Pasteur, en el corazón del pueblo, el itinerario le llevará por el puente de los burros hasta la zona de la iglesia. A continuación, recorra tranquilamente el GR13 pasando por el castillo de Vieux Champs (s. XVIII), la antigua casa fortificada de Cobarde (s. XIV) y la casa solariega de Chastenay, de estilo renacentista. Un viaje a través de los siglos

