Malo chante Brassens Sous le barnum Arcy-sur-Cure
Malo chante Brassens Sous le barnum Arcy-sur-Cure samedi 9 mai 2026.
Arcy-sur-Cure
Malo chante Brassens
Sous le barnum Hameau du beugnon Arcy-sur-Cure Yonne
Tarif : 13 – 13 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Jérome Arnoult, auteur-compositeur-interprète accompagné d’un violoniste interprèteront des morceaux de sa
composition et des chansons de Georges Brassens. .
Sous le barnum Hameau du beugnon Arcy-sur-Cure 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté cdbeugnon@gmail.com
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English : Malo chante Brassens
L’événement Malo chante Brassens Arcy-sur-Cure a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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