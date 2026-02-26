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Malo chante Brassens Sous le barnum Arcy-sur-Cure

Malo chante Brassens Sous le barnum Arcy-sur-Cure samedi 9 mai 2026.

Lieu : Sous le barnum

Adresse : Hameau du beugnon

Ville : 89270 Arcy-sur-Cure

Département : Yonne

Début : 2026-05-09T20:30:00

Fin : 2026-05-09T

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 13 13 30 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Arcy-sur-Cure

Malo chante Brassens

Sous le barnum Hameau du beugnon Arcy-sur-Cure Yonne

Tarif : 13 – 13 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Jérome Arnoult, auteur-compositeur-interprète accompagné d’un violoniste interprèteront des morceaux de sa
composition et des chansons de Georges Brassens.   .

Sous le barnum Hameau du beugnon Arcy-sur-Cure 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   cdbeugnon@gmail.com

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English : Malo chante Brassens

L’événement Malo chante Brassens Arcy-sur-Cure a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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