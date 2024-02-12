Parcours urbain à Saint-Ruf circuit culturel et patrimonial Avignon Vaucluse

Parcours urbain à Saint-Ruf circuit culturel et patrimonial Départ avenue Saint-Ruf 84000 Avignon Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Une balade urbaine dans un environnement qui a beaucoup évolué au fil des siècles. Un patrimoine qui a traversé tous les grands courants de l’histoire de l’architecture du XIe siècle l’abbaye Saint-Ruf à aujourd’hui le collège A. Mathieu (2015).

https://bienvivreasaintruf954898291.wordpress.com/

English : Urban itinerary at Saint-Ruf cultural and heritage circuit

An urban outing in a setting which has greatly changed over the centuries. Heritage which has passed through all the trends in the history of architecture, from the 11th century Abbey of Saint-Ruf to the present School Collège A. Mathieu (2015).

Deutsch : Stadtparcours in Saint-Ruf Kultur und Kulturerbe

Stadtspaziergang in einer Umgebung, die sich im Lauf der Jahrhunderte stark verändert hat. Das Kulturerbe hat alle wichtigen Entwicklungen der Architekturgeschichte vom 10. Jahrhundert Abtei Saint-Ruf bis heute Collège A. Mathieu (2015) erlebt.

Italiano :

Una passeggiata urbana in un ambiente che è cambiato molto nel corso dei secoli. Un patrimonio che ha attraversato tutte le grandi correnti della storia dell’architettura, dall’XI secolo l’abbazia Saint-Ruf ad oggi la scuola media A. Mathieu (2015).

Español : Recorrido urbano en Saint-Ruf circuito cultural y patrimonial

Un paseo urbano en un entorno que ha cambiado mucho con el paso de los siglos. Un patrimonio que ha atravesado todas las grandes corrientes de la historia de la arquitectura del siglo XI –la abadía Saint-Ruf– hasta el día de hoy –el colegio A. Mathieu (2015).

