PARCOURS URBAIN TRENCAVEL BÉZIERS MÉDIÉVAL Béziers Hérault

PARCOURS URBAIN TRENCAVEL BÉZIERS MÉDIÉVAL Avenue Pierre Verdier 34500 Béziers Hérault Occitanie

Béziers Médiéval Raimond Roger Trencavel était vicomte d’Ambialet, de Béziers, de Carcassonne et de Razès. Lors de la croisade des Albigeois (1208-1229) il refusa de livrer les hérétiques aux croisés, il est ainsi considéré comme un héros. Il fût cependant l’une des premières victimes de cette croisade.

English : PARCOURS URBAIN TRENCAVEL BÉZIERS MÉDIÉVAL

Deutsch : PARCOURS URBAIN TRENCAVEL BÉZIERS MÉDIÉVAL

Italiano :

Béziers medievale: Raimond Roger Trencavel fu visconte di Ambialet, Béziers, Carcassonne e Razès. Durante la crociata albigese (1208-1229) si rifiutò di consegnare gli eretici ai crociati e per questo è considerato un eroe. Fu comunque una delle prime vittime di questa crociata.

Español : PARCOURS URBAIN TRENCAVEL BÉZIERS MÉDIÉVAL

