PARCOURS URBAIN TRENCAVEL BÉZIERS MÉDIÉVAL Béziers Hérault
Durée : Distance : 240.0
Béziers Médiéval Raimond Roger Trencavel était vicomte d’Ambialet, de Béziers, de Carcassonne et de Razès. Lors de la croisade des Albigeois (1208-1229) il refusa de livrer les hérétiques aux croisés, il est ainsi considéré comme un héros. Il fût cependant l’une des premières victimes de cette croisade.
https://www.beziers-in-mediterranee.com/ +33 4 99 41 36 36
Italiano :
Béziers medievale: Raimond Roger Trencavel fu visconte di Ambialet, Béziers, Carcassonne e Razès. Durante la crociata albigese (1208-1229) si rifiutò di consegnare gli eretici ai crociati e per questo è considerato un eroe. Fu comunque una delle prime vittime di questa crociata.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Hérault Tourisme