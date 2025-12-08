PARCOURS URBAIN BEZIERS SUR LES TRACES DE JEAN MOULIN Béziers Hérault

PARCOURS URBAIN BEZIERS SUR LES TRACES DE JEAN MOULIN A pieds Facile

PARCOURS URBAIN BEZIERS SUR LES TRACES DE JEAN MOULIN
Place du 14 Juillet 34500 Béziers

Né à Béziers en 1899, Jean Moulin était un ancien préfet et résistant français. Il dirigea le Conseil national de la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Il est souvent considéré comme l’un des principaux héros de la Résistance.

Italiano :

Nato a Béziers nel 1899, Jean Moulin è stato un ex prefetto francese e combattente della Resistenza. Ha guidato il Consiglio nazionale della Resistenza durante la Seconda guerra mondiale. È spesso considerato uno dei principali eroi della Resistenza.

