Béziers

SALON BITERROIS DE L’AGRICULTURE

avenue Emile Claparède Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-01

Pendant trois jours, animations agricoles et gourmandes, ferme, producteurs locaux, dégustations, ateliers et animations familiales.

Fort du succès de sa première édition, le Salon Biterrois revient en version encore plus ambitieuse et conviviale. Pendant trois jours, les Arènes de Béziers se transforment en véritable vitrine du monde agricole, mettant à l’honneur celles et ceux qui font vivre notre territoire.

Au programme une ferme installée au cœur des arènes, des animaux de la région, une mini-ferme pour les enfants, des démonstrations agricoles (dont la tonte de moutons), ainsi que de nombreux stands de producteurs et artisans locaux (vins, fromages, miel, charcuterie…). Dégustations, ventes directes, animations familiales, ateliers pédagogiques et jeux rythmeront ces journées.

Un espace restauration, une buvette terroir, un village des vignerons et des bars à vin complètent ce rendez-vous festif, placé sous le signe du partage et de l’authenticité, avec encore de belles surprises à découvrir. .

avenue Emile Claparède Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 76 13 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SALON BITERROIS DE L’AGRICULTURE

Three days of agricultural and gourmet events, farms, local producers, tastings, workshops and family activities.

L’événement SALON BITERROIS DE L’AGRICULTURE Béziers a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 ADT34