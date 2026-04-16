Béziers

NAPOLÉON, L’ÉPOPÉE IMMERSIVE

26 allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-05-01 2026-07-01

Plongez dans l’épopée de Napoléon grâce à une expérience immersive en réalité virtuelle. Batailles, moments clés et vie du Premier Empire prennent vie dans une reconstitution sensorielle et interactive accessible à tous.

Plongez au cœur de l’épopée napoléonienne grâce à une expérience immersive en réalité virtuelle à Béziers. Équipé d’un casque VR, le visiteur est invité à revivre les grands moments de l’histoire de Napoléon Ier batailles emblématiques, décisions stratégiques et scènes marquantes du Premier Empire prennent vie dans une reconstitution spectaculaire et sensorielle.

Cette expérience propose une immersion libre et accessible, mêlant narration, effets visuels et sonores pour une approche vivante de l’Histoire. À la croisée du divertissement et de la médiation culturelle, elle permet de découvrir autrement le patrimoine historique, de manière ludique et pédagogique.

Conçue pour tous les publics, cette création offre une nouvelle manière de voyager dans le temps et de s’approprier les grandes pages de l’Histoire, au cœur d’un dispositif technologique innovant. .

26 allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36

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English : NAPOLÉON, L’ÉPOPÉE IMMERSIVE

Immerse yourself in Napoleon?s epic through an immersive virtual reality experience. Battles, key moments and the life of the First Empire come to life in a sensory and interactive reconstruction accessible to all.

L’événement NAPOLÉON, L’ÉPOPÉE IMMERSIVE Béziers a été mis à jour le 2026-04-15 par 34 ADT34