Parcours urbains du Musée de Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu Isère

Parcours urbains du Musée de Bourgoin-Jallieu

Parcours urbains du Musée de Bourgoin-Jallieu 17 Rue Victor Hugo 38300 Bourgoin-Jallieu Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Le Musée de Bourgoin-Jallieu vous invite à la découverte de la ville, de son histoire et de son patrimoine lors des parcours urbains proposés au cours de l’année.

https://musee.bourgoinjallieu.fr/ +33 4 74 28 19 74

English :

The Musée de Bourgoin-Jallieu invites you to discover the town, its history and its heritage on urban tours offered throughout the year.

Deutsch :

Das Museum von Bourgoin-Jallieu lädt Sie ein, die Stadt, ihre Geschichte und ihr Kulturerbe auf den im Laufe des Jahres angebotenen Stadtrundgängen zu entdecken.

Italiano :

Il Musée de Bourgoin-Jallieu vi invita a scoprire la città, la sua storia e il suo patrimonio durante gli itinerari urbani proposti durante tutto l’anno.

Español :

El Museo de Bourgoin-Jallieu le invita a descubrir la ciudad, su historia y su patrimonio durante los itinerarios urbanos propuestos a lo largo del año.

