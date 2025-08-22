Plailly, des champs aux bois Plailly Oise

Plailly, des champs aux bois En VTT Très facile

Plailly, des champs aux bois Place de l’Église 60128 Plailly Oise Hauts-de-France

Durée : 150 Distance : 9700.0 Tarif :

Ce circuit entre champs et forêt longe le parc Astérix et passe sous une ancienne voie ferrée fantôme! Après le passage par une jolie prairie humide une vue sur le château de Vallières se dévoile.

Il est possible de prolonger par le sentier pédagogique de la Pierre Monconseil (+30min).

English : Plailly, des champs aux bois

This circuit between fields and forest skirts the Parc Astérix and passes under an old ghost railroad! After passing through a pretty wet meadow, you’ll have a view of Vallières castle.

You can continue on to the Pierre Monconseil educational trail (+30min).

Deutsch : Plailly, des champs aux bois

Dieser Rundweg zwischen Feldern und Wäldern führt am Parc Astérix vorbei und unter einer alten Geisterbahn hindurch! Nach dem Durchqueren einer schönen feuchten Wiese eröffnet sich ein Blick auf das Schloss von Vallières.

Es besteht die Möglichkeit, den Lehrpfad Pierre Monconseil zu besuchen (+30min).

Italiano :

Questo sentiero tra campi e boschi costeggia il Parco Astérix e passa sotto una vecchia ferrovia spettrale! Dopo aver attraversato un bel prato umido, si può ammirare il castello di Vallières.

Si può continuare il percorso didattico a Pierre Monconseil (+30min).

Español : Plailly, des champs aux bois

Este sendero entre campos y bosques discurre junto al Parc Astérix y bajo una fantasmagórica antigua vía férrea Tras atravesar una bonita pradera húmeda, podrá disfrutar de una vista del castillo de Vallières.

Puede continuar por el sendero didáctico en Pierre Monconseil (+30min).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-09 par SIM Hauts-de-France