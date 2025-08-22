Plan d’eau Ébreuil Allier
Plan d’eau Ébreuil Allier vendredi 1 mai 2026.
Plan d’eau
Plan d’eau 41 rue des Nières 03450 Ébreuil Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Pêche en plan d’eau et en rivière avec ponton accessible aux personnes à mobilité réduite. Aire de pique-nique aménagée. Jeux pour enfants. Jeu de boules. Sur place canoë-kayak, baignade non surveillée. Parcours labellisé Famille .
http://ebreuil.stationverte.com/fr/ +33 4 70 90 77 55
English : Pond
River and lake fishing with pontoon accessible to people with reduced mobility. Picnic area. Children’s playground. Bowls. On-site: canoeing, unsupervised swimming. Family course.
Deutsch :
Angeln im Teich und im Fluss mit behindertengerechtem Steg. Ausgestatteter Bereich für Picknicks. Spielgeräte für Kinder. Spielplatz für Boule. Vor Ort: Kanu- und Kajakfahren, unbeaufsichtigtes Schwimmen. Parcours mit dem Gütesiegel Familie .
Italiano :
Pesca fluviale e lacustre con pontone accessibile ai disabili. Area picnic. Giochi per bambini. Bocce. In loco: canoa, nuoto non sorvegliato. Percorso contrassegnato come Famiglia .
Español :
Pesca fluvial y lacustre con pontón accesible para personas con movilidad reducida. Zona de picnic. Juegos para niños. Bolos. En el lugar: piragüismo, natación sin vigilancia. Recorrido Familia .
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-05 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme