Plan d’eau de Saint-Clément Sentier ludo-éducatif Le Mayet-de-Montagne Allier

Plan d’eau de Saint-Clément Sentier ludo-éducatif La Cartonnée 03250 Le Mayet-de-Montagne Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Ce sentier vous emmène sur les berges du plan d’eau et vous propose un parcours avec plusieurs étapes autour des thématiques faune et flore, ainsi que le développement durable. Ce cheminement de 1.5km est accessible aux personnes en fauteuil roulant.

https://vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 37 89

English :

This trail takes you along the banks of the lake, with several stages focusing on the themes of flora and fauna, and sustainable development. The 1.5km trail is wheelchair-accessible.

Deutsch :

Dieser Pfad führt Sie an den Ufern der Wasserfläche entlang und bietet Ihnen einen Rundgang mit mehreren Etappen rund um die Themen Fauna und Flora sowie nachhaltige Entwicklung. Der 1,5 km lange Weg ist für Rollstuhlfahrer zugänglich.

Italiano :

Questo percorso si snoda lungo le rive del lago, con diverse tappe incentrate sui temi della flora e della fauna e dello sviluppo sostenibile. Questo percorso di 1,5 km è accessibile alle persone in sedia a rotelle.

Español :

Este sendero recorre las orillas del lago, con varias etapas centradas en la flora y la fauna y el desarrollo sostenible. Este sendero de 1,5 km es accesible para usuarios de sillas de ruedas.

