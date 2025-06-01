Pornic, le bourg de Sainte-Marie-sur-Mer Pornic Loire-Atlantique

Le circuit “ le bourg de Sainte-Marie sur Mer ” retrace l’histoire du bourg de cette ancienne commune. Vous découvrirez ses éléments patrimoniaux remarquables.

+33 2 40 82 31 11

English :

The « Sainte-Marie sur Mer » tour retraces the history of this ancient village. You’ll discover its remarkable heritage features.

Deutsch :

Der Rundgang « Le bourg de Sainte-Marie sur Mer » (Der Marktflecken von Sainte-Marie sur Mer) erzählt die Geschichte des Marktfleckens dieser ehemaligen Gemeinde. Sie entdecken seine bemerkenswerten Elemente des Kulturerbes.

Italiano :

Il sentiero del villaggio di Sainte-Marie-sur-Mer ripercorre la storia di questo antico villaggio. Scoprirete le sue notevoli caratteristiche patrimoniali.

Español :

La ruta de Sainte-Marie-sur-Mer recorre la historia de este antiguo pueblo. Descubrirá su notable patrimonio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-15 par eSPRIT Pays de la Loire