Pornic, le patrimoine rural du Clion-sur-Mer Pornic Loire-Atlantique

Pornic, le patrimoine rural du Clion-sur-Mer Pornic Loire-Atlantique vendredi 1 août 2025.

Pornic, le patrimoine rural du Clion-sur-Mer

Pornic, le patrimoine rural du Clion-sur-Mer 44210 Pornic Loire-Atlantique Pays de la Loire

Durée : Distance : 25000.0 Tarif :

Le circuit “ le patrimoine rural du Clion sur Mer ” est un circuit vélo de 25 km à travers le patrimoine architectural et paysager du Clion-sur-Mer.

+33 2 40 82 31 11

English :

Le circuit ? le patrimoine rural du Clion sur Mer ? is a 25 km bike tour through the architectural and landscape heritage of Le Clion-sur-Mer.

Deutsch :

Der Rundweg ? le patrimoine rural du Clion sur Mer ? ist eine 25 km lange Fahrradtour durch das architektonische und landschaftliche Erbe von Clion-sur-Mer.

Italiano :

Il percorso del patrimonio rurale di Clion-sur-Mer è un itinerario ciclistico di 25 km che attraversa il patrimonio architettonico e paesaggistico di Le Clion-sur-Mer.

Español :

El sendero del patrimonio rural de Clion-sur-Mer es una ruta ciclista de 25 km por el patrimonio arquitectónico y paisajístico de Le Clion-sur-Mer.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-17 par eSPRIT Pays de la Loire