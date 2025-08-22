PR N°20 Talmont-sur-Gironde Talmont-sur-Gironde Charente-Maritime

PR N°20 Talmont-sur-Gironde

PR N°20 Talmont-sur-Gironde Avenue de l’Estuaire (départ) 17120 Talmont-sur-Gironde Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Au départ de Talmont, la balade vous emmène vers le logis de La Fond qui a été transformé en château par l’adjonction d’un pavillon et de dépendances dont un pigeonnier carré.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/44d43322-9565-445c-82f3-f36e9a8309de/pr20-une-vigie-sur-l-estuaire +33 5 46 08 21 00

English :

Departing from Talmont, the walk takes you to the logis de La Fond, which has been transformed into a château by the addition of a pavilion and outbuildings, including a square dovecote.

Deutsch :

Von Talmont aus führt Sie der Spaziergang zum Logis de La Fond, das durch den Anbau eines Pavillons und von Nebengebäuden, darunter ein quadratischer Taubenschlag, in ein Schloss umgewandelt wurde.

Italiano :

Lasciando Talmont, la passeggiata conduce al logis de La Fond, trasformato in castello con l’aggiunta di un padiglione e di annessi, tra cui una colombaia quadrata.

Español :

Saliendo de Talmont, el paseo le lleva hasta el logis de La Fond, transformado en castillo mediante la adición de un pabellón y dependencias, entre ellas un palomar cuadrado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme