Visite Guidée de Talmont Le Talon du monde Rue de l’École Talmont-sur-Gironde

Visite Guidée de Talmont Le Talon du monde

Rue de l’École Bureau d’Information Touristique de Talmont Talmont-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

de 6 à 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 10:00:00

fin : 2026-07-21 11:30:00

Date(s) :

2026-05-19 2026-06-09 2026-07-21 2026-08-18

Sur son promontoire rocheux, comme détachée du continent, la cité historique de Talmont-sur-Gironde, reconnue plus beau village de France, domine le plus vaste estuaire d’Europe.

.

Rue de l’École Bureau d’Information Touristique de Talmont Talmont-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On its rocky promontory, as if detached from the mainland, the historic town of Talmont-sur-Gironde, recognized as France?s most beautiful village, overlooks Europe?s largest estuary.

L’événement Visite Guidée de Talmont Le Talon du monde Talmont-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-01-05 par Royan Atlantique