Visite Guidée de Talmont Le Talon du monde Rue de l’École Talmont-sur-Gironde
Visite Guidée de Talmont Le Talon du monde Rue de l’École Talmont-sur-Gironde mardi 19 mai 2026.
Visite Guidée de Talmont Le Talon du monde
Rue de l’École Bureau d’Information Touristique de Talmont Talmont-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
de 6 à 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 10:00:00
fin : 2026-07-21 11:30:00
Date(s) :
2026-05-19 2026-06-09 2026-07-21 2026-08-18
Sur son promontoire rocheux, comme détachée du continent, la cité historique de Talmont-sur-Gironde, reconnue plus beau village de France, domine le plus vaste estuaire d’Europe.
.
Rue de l’École Bureau d’Information Touristique de Talmont Talmont-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On its rocky promontory, as if detached from the mainland, the historic town of Talmont-sur-Gironde, recognized as France?s most beautiful village, overlooks Europe?s largest estuary.
L’événement Visite Guidée de Talmont Le Talon du monde Talmont-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-01-05 par Royan Atlantique