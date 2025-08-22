Pralin-Mugnier Courchevel Savoie
Pralin-Mugnier Courchevel Savoie vendredi 1 mai 2026.
Pralin-Mugnier
Pralin-Mugnier Courchevel Moriond 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Découvrez les pâturages du fromage AOP beaufort, avec une vue imprenable sur La dent du Villard. Arrivés aux fermes de Pralin-Mugnier profitez des tables de pique-nique.
+33 4 79 08 00 29
English : Pralin-Mugnier
Explore the pastures where AOP Beaufort cheese is produced, plus amazing views of La Dent du Villard. Picnic tables are available at the farms in Pralin-Mugnier.
Deutsch : Pralin-Mugnier
Entdecken Sie die Weiden, auf denen der Beaufort-Käse mit geschützter Ursprungsbezeichnung hergestellt wird, mit einem atemberaubenden Blick auf La dent du Villard. Bei den Bauernhöfen von Pralin-Mugnier angekommen, nutzen Sie die Picknicktische.
Italiano :
Scoprite i pascoli del formaggio Beaufort DOP, con una vista mozzafiato sulla Dent du Villard. Una volta arrivati alle fattorie Pralin-Mugnier, approfittate dei tavoli da picnic.
Español : Pralin-Mugnier
Descubra los pastos de la DOP Queso de Beaufort, con una vista impresionante de la Dent du Villard. Una vez en las granjas Pralin-Mugnier, aproveche las mesas de picnic.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-11 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme