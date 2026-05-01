Promenade autour de la Scherhol et du Muehlenkopf Wissembourg Bas-Rhin vendredi 1 mai 2026.

Promenade autour de la Scherhol et du Muehlenkopf

Promenade autour de la Scherhol et du Muehlenkopf Route de Bitche 67160 Wissembourg Bas-Rhin Grand Est

Durée : 105 Distance : 6500.0 Tarif :

Promenade circulaire autour du Col du Pigeonnier qui marque la séparation naturelle entre le massif des Vosges du Nord à l’ouest et le piémont du Pays de Wissembourg et la plaine d’Alsace vers l’est. Circuit essentiellement forestier qui vous fait découvrir le massif autour de la Scherhol et du Muehlenkopf.

https://www.alsace-verte.com/ +33 3 88 80 89 70

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English :

A circular walk around the Col du Pigeonnier, which marks the natural divide between the Vosges du Nord massif to the west and the Pays de Wissembourg foothills and Alsace plain to the east. This mainly forested trail takes in the massif around Scherhol and Muehlenkopf.

Deutsch :

Rundwanderung um den Col du Pigeonnier, der die natürliche Trennung zwischen dem Massiv der Nordvogesen im Westen und dem Vorgebirge des Pays de Wissembourg und der elsässischen Ebene im Osten markiert. Vorwiegend bewaldeter Rundweg, der Ihnen das Massiv um den Scherhol und den Muehlenkopf näher bringt.

Italiano :

Un’escursione circolare intorno al Col du Pigeonnier, che segna lo spartiacque naturale tra il massiccio dei Vosgi del Nord a ovest e i contrafforti del Pays de Wissembourg e la pianura alsaziana a est. Questo percorso, prevalentemente boschivo, si estende al massiccio intorno a Scherhol e Muehlenkopf.

Español :

Recorrido circular por el Col du Pigeonnier, que marca la divisoria natural entre el macizo de los Vosgos del Norte, al oeste, y las estribaciones del Pays de Wissembourg y la llanura alsaciana, al este. Este sendero, principalmente forestal, recorre el macizo alrededor de Scherhol y Muehlenkopf.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-05-01 par Système d’informations touristique Alsace