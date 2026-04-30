Légendes d’ici et d’ailleurs Wissembourg
Légendes d’ici et d’ailleurs Wissembourg vendredi 26 juin 2026.
Wissembourg
Légendes d’ici et d’ailleurs
Wissembourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26 14:00:00
fin : 2026-06-26 16:30:00
Date(s) :
2026-06-26
Visite atypique dédiée aux mythes et légendes de Wissembourg et de ses environs. Sur inscription.
Cette visite atypique est dédiée aux mythes et légendes de Wissembourg et de ses environs. Histoire et fiction se mélangent parfois pour donner naissance à de sinistres personnages qui hantent les habitants depuis des siècles… Saviez-vous qu’un petit être maléfique wissembourgeois pourrait bien vous coûter votre sommeil ? Mais pas de panique ! Vous apprendrez au cours de notre déambulation comment échapper aux multiples manifestations du malin et vous saurez où se cachent les plus fabuleux des trésors… .
Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 95 64 info@up-pamina-vhs.org
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English :
Atypical tour dedicated to the myths and legends of Wissembourg and the surrounding area. Registration required.
L’événement Légendes d’ici et d’ailleurs Wissembourg a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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