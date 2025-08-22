Promenade de Royallieu Compiègne Oise

Promenade de Royallieu A pieds Facile

Promenade de Royallieu Avenue de Marigny 60200 Compiègne Oise Hauts-de-France

Durée : 165 Distance : 6800.0 Tarif :

Située en lisière de la forêt domaniale de Compiègne, la caserne de Royallieu a été construite en 1913. De 1941 à 1944, elle fut transformée par l’armée allemande en l’un des principaux camps de transit et d’internement français. Près de 45 000 personnes y ont été acheminées internés politiques, résistants, civils. Nombre d’internés ont également été fusillés dans les forêts alentours. Sur le site de l’ancien camp d’internement de Royallieu, un mémorial a ouvert ses portes en février 2008.

English : Promenade de Royallieu

Situated on the edge of the Compiègne state-owned forest, the Royallieu barracks were built in 1913. From 1941 to 1944, it was transformed by the German army into one of the main French transit and internment camps. Nearly 45,000 people were brought there: political internees, resistance fighters, civilians. Many internees were also shot in the surrounding forests. On the site of the former Royallieu internment camp, a memorial was opened in February 2008.

Deutsch : Promenade de Royallieu

Die Royallieu-Kaserne liegt am Rande des Staatswaldes von Compiègne und wurde 1913 erbaut. Von 1941 bis 1944 wurde sie von der deutschen Armee in eines der größten französischen Durchgangs- und Internierungslager umgewandelt. Fast 45.000 Menschen wurden dorthin gebracht: politische Internierte, Widerstandskämpfer und Zivilisten. Viele der Internierten wurden auch in den umliegenden Wäldern erschossen. Auf dem Gelände des ehemaligen Internierungslagers Royallieu wurde im Februar 2008 eine Gedenkstätte eröffnet.

Situata ai margini della foresta nazionale di Compiègne, la caserma Royallieu è stata costruita nel 1913. Dal 1941 al 1944, fu trasformato dall’esercito tedesco in uno dei principali campi di transito e di internamento francesi. Vi furono trasportate quasi 45.000 persone: internati politici, combattenti della resistenza e civili. Molti internati sono stati fucilati anche nelle foreste circostanti. Sul sito dell’ex campo di internamento di Royallieu, nel febbraio 2008 è stato inaugurato un memoriale.

Español : Promenade de Royallieu

Situado en el límite del bosque nacional de Compiègne, el cuartel de Royallieu fue construido en 1913. De 1941 a 1944, fue transformado por el ejército alemán en uno de los principales campos de tránsito e internamiento franceses. Casi 45.000 personas fueron transportadas allí: internos políticos, combatientes de la resistencia y civiles. Muchos internos también fueron fusilados en los bosques de los alrededores. En el emplazamiento del antiguo campo de internamiento de Royallieu, se inauguró un monumento conmemorativo en febrero de 2008.

