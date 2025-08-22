Promenade des Berges du Journans Gex Ain

Promenade des Berges du Journans

Promenade des Berges du Journans 01170 Gex Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Joli parcours familial aménagé en bordure de la rivière le Journans. Des bornes en bois vous permettent de découvrir les différentes essences d’arbres et des bancs longent le parcours. Aire de pique nique et parcours de santé sont à votre disposition.

+33 4 50 28 09 16

English : Promenade des Berges du Journans

Lovely family walk entirely fitted out along the river Journans. Wooden milestones display information about various tree essences and you will find benches all allong the way. You can enjoy a picnic area and a health path.

Deutsch : Promenade des Berges du Journans

Schöne Familienroute am Ufer des Flusses Journans. Holztafeln informieren Sie über die verschiedenen Baumarten, und entlang der Strecke stehen Bänke. Ein Picknickplatz und ein Trimm-dich-Pfad stehen Ihnen zur Verfügung.

Italiano :

Un bel percorso per famiglie lungo le rive del fiume Journans. I segnavia in legno permettono di scoprire le diverse specie di alberi e le panchine costeggiano il percorso. Sono disponibili un’area picnic e un percorso fitness.

Español : Promenade des Berges du Journans

Un precioso sendero familiar a lo largo de las orillas del río Journans. Los marcadores de madera permiten descubrir las diferentes especies de árboles y los bancos bordean la ruta. Hay una zona de picnic y una pista de fitness.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-11 par Aintourisme source Apidae Tourisme