Sentier des belvédères Gex Ain

Sentier des belvédères

Sentier des belvédères Col de la Faucille 01170 Gex Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Ce sentier thématique, accessible à tous à la belle saison, propose de découvrir à travers cinq belvédères paysagers, l’histoire du Jura débutée il y a 251 millions d’année.

https://www.paysdegex-montsjura.com/ +33 4 50 28 09 16

English : Lookout trail

This themed trail, open to all in summer, takes you on a journey through the history of the Jura, which began 251 million years ago, via five scenic lookouts.

Deutsch :

Dieser Themenweg, der in der warmen Jahreszeit für jedermann zugänglich ist, bietet die Möglichkeit, anhand von fünf landschaftlichen Aussichtspunkten die vor 251 Millionen Jahren begonnene Geschichte des Jura zu entdecken.

Italiano :

Questo percorso tematico, accessibile a tutti durante i mesi estivi, offre ai visitatori l’opportunità di scoprire la storia del Giura, iniziata 251 milioni di anni fa, attraverso cinque punti panoramici.

Español :

Este recorrido temático, accesible a todos durante los meses de verano, ofrece a los visitantes la oportunidad de descubrir la historia del Jura, que comenzó hace 251 millones de años, a través de cinco miradores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-01-15 par Aintourisme source Apidae Tourisme