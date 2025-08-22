Sentier raquettes de la Faucille au Turet Gex Ain

Sentier raquettes de la Faucille au Turet

Sentier raquettes de la Faucille au Turet Col de la Faucille 01170 Gex Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Une jolie escapade en forêt qui vous mène jusqu’à un belvédère offrant un panorama spectaculaire sur le Mont Blanc, les Alpes et le lac Léman. Un moment de nature à ne pas manquer !

https://www.paysdegex-montsjura.com/ +33 4 50 28 09 16

English : Snowshoe trail from Faucille to Turet

A lovely forest walk that takes you to a viewpoint offering spectacular views of Mont Blanc, the Alps, and Lake Geneva. A breathtaking encounter with nature!

Deutsch : Schneeschuhpfad von La Faucille nach Le Turet

Ein schöner Ausflug in den Wald, der Sie zu einem Aussichtspunkt führt, von dem aus Sie ein spektakuläres Panorama auf den Mont Blanc, die Alpen und den Genfer See genießen können. Ein Naturerlebnis, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Italiano :

Una bella passeggiata nel bosco che porta a un belvedere con una vista spettacolare sul Monte Bianco, le Alpi e il Lago di Ginevra. Un’esperienza naturale da non perdere!

Español :

Un bonito paseo por el bosque que le llevará hasta un mirador con espectaculares vistas del Mont Blanc, los Alpes y el lago Lemán. Una experiencia natural que no debe perderse

