R11 Entre Vignes Lavandes et Truffières Richerenches Vaucluse
R11 Entre Vignes Lavandes et Truffières Richerenches Vaucluse vendredi 1 mai 2026.
R11 Entre Vignes Lavandes et Truffières
R11 Entre Vignes Lavandes et Truffières Parking Saint Antoine 84600 Richerenches Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : Distance : Tarif :
Boucle de randonnée de niveau facile qui vous mènera à travers la campagne de Richerenches . Au programme Vignes, truffières et lavande !
La traversée de la Coronne ne permet pas d’être réalisée avec des poussettes, même tout-terrain.
https://www.dromeprovencale.fr/grignan-valreas/ +33 4 90 35 04 71
English : R11 Entre Vignes Lavandes et Truffières
Easy level hiking loop that will take you through the Richerenches countryside. On the program: Vines, truffle fields and lavender!
The crossing of the Coronne cannot be done with strollers, even off-road.
Deutsch : R11 Entre Vignes Lavandes et Truffières
Leichter, ebener Wanderweg, der Sie durch die Landschaft von Richerenches führt. Auf dem Programm: Weinreben, Trüffelfelder und Lavendel!
Die Überquerung der Coronne ist mit Kinderwagen, auch nicht im Gelände, nicht zu bewältigen.
Italiano :
Un’escursione facile nella campagna di Richerenches. In programma: vigneti, tartufaie e lavanda!
L’attraversamento del fiume Coronne non è adatto ai passeggini, nemmeno in fuoristrada.
Español : R11 Entre Vignes Lavandes et Truffières
Una excursión fácil por la campiña de Richerenches. En el programa: viñedos, truferas y lavanda
El cruce del río Coronne no es apto para cochecitos de niños, ni siquiera fuera de la carretera.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-19 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme