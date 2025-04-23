Randonnée « Boires et coteaux » Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Randonnée « Boires et coteaux » Orée d’Anjou Maine-et-Loire vendredi 1 août 2025.

Randonnée « Boires et coteaux »

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Randonnée « Boires et coteaux » 49270 Orée d’Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Parcours de randonnée pédestre de 15 km autour de la boire Sainte Catherine, à deux pas de la Loire, et des coteaux de Bouzillé. À proximité du GR3. Aire de pique-nique sur le sentier.

https://www.osezmauges.fr/a-voir-a-faire-mauges/parcours-randonnee-anjou/ +33 2 40 83 57 49

English :

A 15 km hiking trail around the Sainte Catherine Drink, a stone’s throw from the Loire, and the Bouzillé hillsides. Close to the GR3. Picnic area on the trail.

Deutsch :

15 km lange Wanderstrecke rund um die Trinkerin Sainte Catherine, nur einen Steinwurf von der Loire entfernt, und die Weinhänge von Bouzillé. In der Nähe des GR3. Picknickplatz auf dem Wanderweg.

Italiano :

Un percorso di 15 km intorno alla fontana di Sainte Catherine, a due passi dalla Loira e dalle colline di Bouzillé. Vicino al GR3. Area picnic sul sentiero.

Español :

Recorrido a pie de 15 km alrededor de la fuente de Sainte Catherine, a dos pasos del Loira y de las laderas de Bouzillé. Cerca del GR3. Zona de picnic en el camino.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime