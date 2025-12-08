Randonnée de Saint-Geniez d’Olt à la Chapelle d’Aurelle Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Randonnée de Saint-Geniez d’Olt à la Chapelle d’Aurelle

Randonnée de Saint-Geniez d’Olt à la Chapelle d’Aurelle 12130 Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron Occitanie

Vers la Chapelle d’Aurelle… Après avoir gravi les contreforts de l’Aubrac et suivi les crêtes surplombant les boraldes, vous atteindrez un site très protégé avec ses orgues basaltiques et ses coulées de lave.

English:

Towards the Chapelle d’Aurelle… After having climbed the foothills of the Aubrac and followed the ridges overhanging the boraldes, you will reach a very protected site with its basalt organs and lava flows.

Deutsch:

Zur Kapelle von Aurelle… Nachdem Sie die Ausläufer des Aubrac erklommen haben und den Kämmen über den Bordeauxgebirgen gefolgt sind, erreichen Sie einen sehr geschützten Ort mit Basaltorgeln und Lavaströmen.

Italiano:

Verso la Chapelle d’Aurelle… Dopo aver risalito le pendici dell’Aubrac e aver seguito le creste che dominano le boraldes, si raggiunge un sito molto protetto con i suoi organi di basalto e le sue colate laviche.

Español:

Hacia la Chapelle d’Aurelle… Tras ascender por las estribaciones del Aubrac y seguir las crestas que dominan las boraldes, se llega a un lugar muy protegido con sus órganos basálticos y coladas de lava.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-22 par ADT Aveyron