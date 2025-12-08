RANDONNEE DES GORGES D’HERIC PAR LE COL DE BARDOU Mons Hérault
Durée : 270 Distance : 1200.0 Tarif :
Une randonnée en boucle pour découvrir le Massif du Caroux et les Gorges d’Héric au départ de Mons-la-Trivalle. Cette randonnée sportive, mais accessible en famille, vous emmène au cœur du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc par des sentiers tracés par nos ancêtres. Profitez des magnifiques panoramas tout au long du parcours.
https://www.minervois-caroux.com/ +33 4 67 97 06 65
Un’escursione ad anello alla scoperta del Massiccio del Caroux e delle Gorges d’Héric, partendo da Mons-la-Trivalle. Questa passeggiata, impegnativa ma adatta alle famiglie, vi porterà nel cuore del Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc lungo i sentieri tracciati dai nostri antenati. Godetevi i magnifici panorami lungo il percorso.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Hérault Tourisme