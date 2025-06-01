Randonnée le Drumont par le sentier des Russiers Bussang Vosges

Durée : 240 Distance : 10000.0 Tarif :

Départ au parking de la Source de la Moselle. Prendre la route qui monte pour rejoindre la route nationale RN66 sur 150 m. Longer la RN66 pendant 100 m, puis prendre le sentier qui monte sur la gauche, balisage rectangle bleu GR 531, direction Sommet du Drumont . Ce sentier, appelé Sentier des Russiers , débouche plus haut sur la route du Drumont. Suivre cette route sur environ 300 m, puis reprendre le sentier rectangle bleu GR 531 qui monte sur la droite pendant environ 2 km. Vous arriverez enfin sur la chaume du Drumont, où vous longerez la crête jusqu’à la table d’orientation. Le coup d’œil sur la vallée découvre Bussang, niché sur le flanc de la Tête des Corbeaux. Le panorama sur le Ballon d’Alsace, le Rossberg et le Grand Ballon est tout simplement grandiose.

Au sud, par temps très clair, on peut voir les Alpes Suisses. Le panorama offre une alternance de sommets boisés et de vallées urbanisées.Depuis la table d’orientation, redescendre par le côté opposé. A l’intersection, prendre le chemin vers la gauche rectangle bleu GR 531 Auberge du Drumont , qui vous conduira jusqu’à la ferme auberge. En dessous du parking, suivre le balisage disque bleu Bussang Plain du Repos . Le sentier débouche sur la route que vous suivrez sur environ 300 m, avant de reprendre un sentier sur votre droite en contrebas. Vous arrivez au chalet du Plain du Repos. A gauche du chalet, toujours suivre le sentier balisage disque bleu, qui débouche au chalet de la Petite Montagne. Suivre ensuite le chemin forestier vers la gauche, balisage disque bleu Bussang par le Charat . Possibilité de faire un petit détour (150 m environ) pour admirer le point de vue du Charat, avec un beau panorama sur le Col de Bussang. C’est à cet endroit que s’achève la première partie de la rando ferrata de la source de la Moselle , parcours mêlant randonnée et escalade le long d’un câble fixe et facilité par des barreaux, passerelles… (Activité en accès libre, nécessitant un matériel spécial casque, baudrier et longes avec absorbeurs. pour plus d’informations, contacter l’Office de Tourisme de Bussang). Quitter le chemin pour emprunter un sentier sur la droite, balisage disque bleu (attention à ne pas prendre le tracé de retour de la rando ferrata). Le sentier débouche sur la route du charat . Suivre cette route vers la gauche sur environ 350 m, avant de rejoindre la route des sources . Possibilité de faire un crochet vers la Source Marie, en empruntant la route des sources vers la droite. La Source Marie est le dernier vestige de l’ancienne station thermale qu’était Bussang. Entourée d’un joli parc, la source Marie est abritée par un kiosque dont l’entrée est libre, et permanente où l’on peut déguster gratuitement l’eau minérale gazeuse naturellement, préconisée à l’époque pour le traitement de l’anémie car riche en fer. A l’intersection avec la route des sources, prendre à gauche. Passer devant l’étang des Sources et le parking de la rando ferrata de la source de la Moselle ; suivre la route sur environ 1 km avant de rejoindre la source de la Moselle. Le tracé Gpx ain ainsi que le descriptif de la randonnée sont téléchargeables ci-dessus. Carte IGN de référence 3619 OT ou carte personnalisée Bussang uniquement disponible à l’office de tourisme de Bussang. Balisages Rectangle bleu Rond bleu

https://www.ballons-hautes-vosges.com/ +33 3 56 11 00 90

English :

Start from the Source de la Moselle parking lot. Take the road uphill to join the RN66 for 150 m. Follow the RN66 for 100 m, then take the path up on the left, signposted GR 531, direction « Sommet du Drumont ». This path, known as the « Sentier des Russiers », leads up to the Drumont road. Follow this road for about 300 m, then take the blue rectangle GR 531 path which climbs to the right for about 2 km. You finally reach the Drumont thatch, where you follow the ridge to the orientation table. A glimpse of the valley reveals Bussang, nestled on the side of the Tête des Corbeaux. The panorama of the Ballon d’Alsace, the Rossberg and the Grand Ballon is simply breathtaking.

To the south, on a clear day, you can see the Swiss Alps. The panorama alternates between wooded peaks and urbanized valleys. From the orientation table, descend on the opposite side. At the intersection, take the left-hand path with the blue rectangle GR 531 « Auberge du Drumont », which leads to the farmhouse inn. Below the parking lot, follow the blue disc « Bussang ? Plain du Repos ». The path joins the road, which you follow for around 300 m, before taking a path on your right below. You arrive at the Plain du Repos chalet. To the left of the chalet, keep following the blue disc path, which leads to the Petite Montagne chalet. Then follow the forest track to the left, signposted « Bussang par le Charat ». Take a short detour (approx. 150 m) to admire the Charat viewpoint, with its panoramic view of the Col de Bussang. This is the end of the first part of the « rando ferrata de la source de la Moselle », a trail combining hiking and climbing along a fixed cable, facilitated by rungs, footbridges, etc. (Free access activity, requiring special equipment: helmet, harness and lanyards with shock absorbers, etc. For further information, contact the Bussang Tourist Office). Leave the path and take a path to the right, marked with a blue disc (take care not to take the return route of the rando ferrata). The path leads to the « route du charat ». Follow this road to the left for about 350 m, before joining the « route des sources ». Alternatively, take the « route des sources » to the right and make a detour to the Source Marie. Source Marie is the last vestige of Bussang’s former spa. Surrounded by a pretty park, the Source Marie is sheltered by a kiosk with free, permanent admission, where you can sample free of charge the naturally sparkling mineral water, recommended at the time for the treatment of iron-rich anemia. At the intersection with the Route des Sources, turn left. Pass the Etang des Sources and the parking lot for the « rando ferrata de la source de la Moselle »; follow the road for about 1 km before reaching the source of the Moselle. The Gpx route and hike description can be downloaded above. IGN reference map 3619 OT or personalized Bussang map only available from Bussang tourist office. Markings: Rectangle blue Round blue

Deutsch :

Starten Sie am Parkplatz der Source de la Moselle. Nehmen Sie die Straße, die bergauf führt, um nach 150 m auf die Nationalstraße RN66 zu stoßen. Gehen Sie 100 m an der RN66 entlang und nehmen Sie dann den Pfad, der links hochgeht, Markierung blaues Rechteck GR 531, Richtung « Sommet du Drumont ». Dieser Pfad, der « Sentier des Russiers » genannt wird, mündet weiter oben in die Route du Drumont. Folgen Sie dieser Straße etwa 300 m und nehmen Sie dann den blau-rechteckigen Pfad GR 531, der rechts etwa 2 km lang bergauf führt. Schließlich erreichen Sie die Drumont-Kuhweide, wo Sie dem Kamm entlang bis zur Orientierungstafel wandern. Der Blick über das Tal entdeckt Bussang, das sich an die Flanke des Tête des Corbeaux schmiegt. Die Aussicht auf den Ballon d’Alsace, den Rossberg und den Grand Ballon ist einfach grandios.

Im Süden kann man an sehr klaren Tagen die Schweizer Alpen sehen. Das Panorama bietet einen Wechsel zwischen bewaldeten Gipfeln und bebauten Tälern.Vom Orientierungstisch aus gehen Sie auf der gegenüberliegenden Seite wieder hinunter. An der Kreuzung nehmen Sie den links abzweigenden Weg mit dem blauen Rechteck GR 531 « Auberge du Drumont », der Sie bis zur Ferme Auberge führt. Unterhalb des Parkplatzes folgen Sie der Markierung blaue Scheibe « Bussang ? Plain du Repos ». Der Weg mündet in eine Straße, der Sie etwa 300 m folgen, bevor Sie rechts einen Weg unterhalb der Straße nehmen. Sie erreichen das Chalet Plain du Repos. Links vom Chalet folgen Sie dem Weg mit der blauen Scheibe, der zum Chalet de la Petite Montagne führt. Folgen Sie dann dem Waldweg nach links, Markierung blaue Scheibe « Bussang par le Charat ». Es besteht die Möglichkeit, einen kleinen Umweg (ca. 150 m) zu machen, um den Aussichtspunkt Charat zu bewundern, von dem aus man einen schönen Blick auf den Col de Bussang hat. Hier endet der erste Teil der « Rando ferrata de la source de la Moselle », einer Mischung aus Wandern und Klettern entlang eines festen Kabels, das durch Sprossen und Stege erleichtert wird (frei zugänglich, erfordert jedoch eine spezielle Ausrüstung: Helm, Klettergurt und Schlingen mit Falldämpfern). Weitere Informationen erhalten Sie beim Fremdenverkehrsamt von Bussang). Verlassen Sie den Weg und nehmen Sie einen Pfad auf der rechten Seite, der mit einer blauen Scheibe markiert ist (achten Sie darauf, nicht den Rückweg des Klettersteigs zu nehmen). Der Pfad mündet in die « Route du charat ». Folgen Sie dieser Straße etwa 350 m nach links, bevor Sie auf die « Route des sources » stoßen. Es besteht die Möglichkeit, einen Abstecher zur Source Marie zu machen, indem Sie die Route des sources » nach rechts nehmen. Die Source Marie ist das letzte Überbleibsel des ehemaligen Kurortes Bussang. Die Quelle Marie ist von einem schönen Park umgeben und wird von einem Kiosk beherbergt, dessen Eintritt frei ist und an dem man kostenlos das natürlich kohlensäurehaltige Mineralwasser probieren kann, das damals zur Behandlung von Anämie empfohlen wurde, da es reich an Eisen war. An der Kreuzung mit der Route des Sources biegen Sie links ab. Gehen Sie am Quellenteich und am Parkplatz der « Rando ferrata de la source de la Moselle » vorbei; folgen Sie der Straße etwa 1 km, bevor Sie die Moselquelle erreichen. Der Gpx ain-Track sowie die Beschreibung der Wanderung können oben heruntergeladen werden. IGN-Referenzkarte 3619 OT oder personalisierte Karte Bussang nur im Tourismusbüro von Bussang erhältlich. Markierungen: Blaues Rechteck Blauer Kreis

Italiano :

Partenza dal parcheggio della Source de la Moselle. Percorrere la strada fino a raggiungere la RN66 per 150 m. Seguire la RN66 per 100 m, quindi imboccare il sentiero sulla sinistra, con l’indicazione GR 531, in direzione « Sommet du Drumont ». Questo sentiero, noto come « Sentier des Russiers », conduce alla Route du Drumont. Seguite questa strada per circa 300 m, poi prendete il sentiero rettangolare blu GR 531 che sale a destra per circa 2 km. Si giunge infine alla paglia del Drumont, dove si può percorrere il crinale fino alla tavola di orientamento. Uno sguardo alla valle rivela Bussang, adagiata sul fianco della Tête des Corbeaux. Il panorama sul Ballon d’Alsace, il Rossberg e il Grand Ballon è semplicemente mozzafiato.

A sud, in una giornata molto limpida, si possono vedere le Alpi svizzere. Il panorama alterna cime boscose e valli urbanizzate. All’incrocio, prendere il sentiero di sinistra con il rettangolo blu GR 531 « Auberge du Drumont », che vi porterà alla locanda dell’agriturismo. Sotto il parcheggio, seguire il disco blu « Bussang? Plain du Repos ». Il sentiero si unisce alla strada, che si segue per circa 300 m, prima di imboccare un sentiero sulla destra in basso. Si arriva così allo chalet Plain du Repos. A sinistra dello chalet, proseguire lungo il sentiero contrassegnato da un disco blu, che conduce allo chalet Petite Montagne. Seguire la pista forestale a sinistra, con l’indicazione « Bussang par le Charat ». È possibile fare una breve deviazione (circa 150 m) per ammirare il punto panoramico di Charat, con il suo bel panorama sul Col de Bussang. Qui termina la prima parte della « rando ferrata de la source de la Moselle », un percorso che combina l’escursionismo e l’arrampicata lungo un cavo fisso, aiutato da pioli, passerelle, ecc. (attività ad accesso libero, che richiede un equipaggiamento speciale: casco, imbracatura e cordini con ammortizzatori, ecc. Per maggiori informazioni, rivolgersi all’Ufficio del turismo di Bussang). Lasciare il sentiero e imboccare un sentiero sulla destra, segnalato con un disco blu (attenzione a non prendere il percorso di ritorno dalla rando ferrata). Il sentiero conduce alla « route du charat ». Seguire questa strada a sinistra per circa 350 m, prima di immettersi sulla « route des sources ». È possibile fare una deviazione verso la Source Marie, prendendo la « route des sources » a destra. La Source Marie è l’ultima testimonianza delle antiche terme di Bussang. Circondata da un bel parco, la Fonte Marie è protetta da un chiosco a ingresso libero e permanente dove è possibile degustare gratuitamente l’acqua minerale naturalmente frizzante, consigliata all’epoca per il trattamento dell’anemia perché ricca di ferro. All’incrocio con la Route des Sources, svoltare a sinistra. Superare l’Etang des Sources e il parcheggio della « rando ferrata de la source de la Moselle »; seguire la strada per circa 1 km prima di raggiungere la sorgente della Mosella. Il percorso Gpx e la descrizione dell’escursione possono essere scaricati qui sopra. Mappa IGN 3619 OT o mappa personalizzata di Bussang disponibile solo presso l’ufficio turistico di Bussang. Segni: rettangolo blu cerchio blu

Español :

Salir del aparcamiento de la Source de la Moselle. Suba por la carretera para incorporarse a la RN66 durante 150 m. Siga la RN66 durante 100 m, luego tome el camino que sube a la izquierda, señalizado GR 531, dirección « Sommet du Drumont ». Este camino, conocido como « Sentier des Russiers », conduce a la Route du Drumont. Siga esta carretera durante unos 300 m, después tome el sendero rectangular azul GR 531 que sube hacia la derecha durante unos 2 km. Finalmente llegará al pajonal de Drumont, donde podrá caminar por la cresta hasta la mesa de orientación. Una ojeada al valle revela Bussang, enclavado en la ladera de la Tête des Corbeaux. El panorama del Ballon d’Alsace, el Rossberg y el Grand Ballon es sencillamente impresionante.

Al sur, en un día muy claro, se pueden ver los Alpes suizos. El panorama alterna cumbres boscosas y valles urbanizados. En el cruce, tome el camino de la izquierda con el rectángulo azul GR 531 « Auberge du Drumont », que le llevará a la posada de la granja. Debajo del aparcamiento, siga el disco azul « Bussang ? Plain du Repos ». El sendero se une a la carretera, que seguirá durante unos 300 m, antes de tomar un camino a su derecha más abajo. Llegará al chalet de Plain du Repos. A la izquierda del chalet, continúe por el camino marcado con un disco azul, que conduce al chalet Petite Montagne. Seguir la pista forestal a la izquierda, señalizada « Bussang par le Charat ». Es posible desviarse un poco (unos 150 m) para admirar el mirador del Charat, con su hermoso panorama sobre el Col de Bussang. Aquí termina la primera parte de la « rando ferrata de la source de la Moselle », un recorrido que combina el senderismo y la escalada a lo largo de un cable fijo, ayudado por peldaños, pasarelas, etc. (Actividad de acceso libre, que requiere un equipamiento especial: casco, arnés y cuerdas con amortiguadores, etc. Para más información, póngase en contacto con la Oficina de Turismo de Bussang). Abandone el sendero y tome un camino a la derecha, señalizado con un disco azul (tenga cuidado de no tomar el camino de vuelta de la rando ferrata). El camino conduce a la « route du charat ». Siga este camino hacia la izquierda durante unos 350 m, antes de incorporarse a la « route des sources ». Puede desviarse hacia la Fuente Marie, tomando la « route des sources » a la derecha. La Source Marie es el último vestigio del antiguo balneario de Bussang. Rodeada de un bonito parque, la Fuente Marie está resguardada por un quiosco de entrada gratuita y permanente donde se puede degustar gratuitamente el agua mineral naturalmente gaseosa, recomendada en la época para el tratamiento de la anemia por ser rica en hierro. En el cruce con la Route des Sources, gire a la izquierda. Pase el Etang des Sources y el aparcamiento de la « rando ferrata de la source de la Moselle »; siga la carretera durante aproximadamente 1 km antes de llegar a la fuente del Mosela. El itinerario Gpx y la descripción de la excursión pueden descargarse más arriba. Mapa IGN 3619 OT o mapa Bussang personalizado sólo disponible en la oficina de turismo de Bussang. Señalización: Rectángulo azul Círculo azul

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-10 par Système d’information touristique Lorrain