Randonnée le plateau de Thérondels Mur-de-Barrez Aveyron

Randonnée le plateau de Thérondels

Randonnée le plateau de Thérondels 12, Grand’Rue 12600 Mur-de-Barrez Aveyron Occitanie

Une très agréable rando verte, au coeur des grands espaces du Carladez au pied du Plomb du Cantal.

https://www.carladez.fr/ +33 5 65 66 10 16

English :

A very pleasant green hike, in the heart of the wide open spaces of Carladez at the foot of the Plomb du Cantal.

Deutsch :

Eine sehr angenehme grüne Wanderung im Herzen der weiten Flächen des Carladez am Fuße des Plomb du Cantal.

Italiano :

Una piacevole escursione nel verde, nel cuore degli ampi spazi della Carladez, ai piedi del Plomb du Cantal.

Español :

Un paseo verde muy agradable, en el corazón de los amplios espacios abiertos del Carladez, al pie del Plomb du Cantal.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-02-28 par ADT Aveyron